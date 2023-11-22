ФРС США не планирует снижать ставку в ближайшее время из-за высокой инфляции

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, не намерены снижать процентную ставку, учитывая показатели инфляции, превышающие целевой уровень. Об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 31 октября - 1 ноября заседании комитета.

"При обсуждении политических перспектив участники комитета по-прежнему придерживались мнения о том, что критически важно сохранять ограничительный характер денежно-кредитной политики, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому показателю комитета в 2%", - указано в документе. Члены комитета приняли решение "действовать осторожно", "исходя из совокупности поступающей информации, ее последствий для экономических перспектив и баланса рисков".

В настоящее время базовая ставка ФРС находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года.

Как следует из опубликованных ранее данных Министерства труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам октября на 3,2% в годовом исчислении.