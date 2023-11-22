Oman LNG заключила контракт с BP на поставки 1 млн тонн СПГ в год

По информации Oman News Agency, экспорт сжиженного природного газа может начаться в 2026 году

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Базирующаяся в Маскате компания Oman LNG заключила долгосрочный контракт с BP на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило Oman News Agency.

В соответствии с условиями соглашения, оманская компания будет в течение девяти лет поставлять 1 млн тонн СПГ в год на регазификационные терминалы BP. Предполагается, что поставки начнутся с 2026 года.

14 августа Oman LNG объявила о подписании четырехлетнего контракта с немецкой Securing Energy for Europe. Соглашение предусматривает, что с 2026 года Oman LNG будет поставлять в Германию около 400 тыс. тонн СПГ ежегодно.

Оман входит в десятку крупнейших в мире поставщиков СПГ. В последние годы султанат сосредоточился на создании дополнительных производственных мощностей для удовлетворения спроса на природный газ в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.