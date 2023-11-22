21 ноября, 21:12

ЦБ и Мосбиржа прорабатывают план по минимизации рисков в случае санкций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России совместно с Московской биржей прорабатывают план, который минимизирует риски для участников финансового рынка в случае введения санкций в отношении площадки. Об этом в интервью газете "Известия" заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Мы всегда анализируем риски новых санкций. И здесь для нас самое главное - иметь план действий на случай, если этот сценарий реализуется. Мы прорабатываем с Мосбиржей план, который минимизирует риски для участников", - сказала она, добавив, что введение санкций против Мосбиржи не станет угрозой для финансовой стабильности.

Не создаст проблем на долговом рынке и недавнее повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых, уточнила она. "Мы, безусловно, оцениваем, какое влияние оказал рост ключевой ставки на стоимость портфелей ценных бумаг банков. В связи с тем, что существенная доля портфеля удерживается до погашения, а по значительной части облигаций ставки плавающие, то отрицательная рыночная переоценка не существенна - за период с 1 июня по 1 ноября она составила 300 млрд рублей", - добавила Данилова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи. Регулятор знает, как действовать в случае реализации такого риска, подчеркивала она.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами, а 6 ноября сообщила, что проводит комплаенс-процедуры и торги иностранными бумагами возобновятся не ранее, чем через семь рабочих дней. 

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Россия
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