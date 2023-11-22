ЦБ может ограничить спецкредит для рискованных заемщиков до 100 тыс. рублей

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила, что как критерий для таких клиентов рассматривается показатель долговой нагрузки выше 60%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках работы над специальным кредитным продуктом для граждан с повышенным риском допускает, что такая категория заемщиков сможет брать в банках кредиты на сумму до 100 тыс. рублей. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью газете "Известия".

"Была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, хотя и по более высоким ставкам, чем в среднем. Но это все равно будет для них более выгодно, чем заем в МФО, - отметила она. - Пока предполагается, что это будут небольшие кредиты, до 100 тыс. рублей. По таким кредитам не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита (ставка не более чем на треть выше, чем средняя). Кстати, на фоне повышения ключевой ставки Банк России планирует продлить мораторий на ограничение ПСК для всех кредитов до 1 апреля 2024 года".

Данилова подчеркнула, что пока как критерий рискованного клиента обсуждается показатель долговой нагрузки выше 60%. "Но вопрос еще обсуждается, идет процесс согласования, мы получаем предложения рынка", - добавила она.

В декабре 2022 года Банк России опубликовал доклад о перспективах развития банковского регулирования и надзора. В нем предлагалось ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. В нее попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показателем долговой нагрузки).