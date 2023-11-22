ЦБ не ожидает значимого негативного эффекта на банковский сектор от повышения ставок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские кредитные организации находятся в устойчивом состоянии, Банк России не ожидает негативного эффекта на сектор от повышения ставок на фоне увеличения ключевой ставки. Об этом в интервью газете "Известия" заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Банки находятся в устойчивом состоянии, восстанавливают прибыль. Мы не ожидаем значимого негативного эффекта на банковский сектор от повышения ставок", - сказала она.

В июле 2023 года Банк России начал цикл повышения ключевой ставки. После длительной паузы ЦБ резко поднял ее на 1 процентный пункт (п. п.), до 8,5% годовых. В августе на внеплановом заседании совета директоров ЦБ было принято решение повысить ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. В сентябре ключевая ставка была повышена еще на 1 п. п., до 13%. В октябре ставка была установлена на уровне 15%, тогда регулятор указал на значительное усиление текущего инфляционного давления.