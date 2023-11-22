21 ноября, 21:14

ЦБ пока не видит оснований для смягчения количественных лимитов по кредитам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России пока не видит оснований для смягчения требований к количественным лимитам по выдаче необеспеченных потребительских кредитов. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью газете "Известия".

"Возрос спрос на кредиты со стороны всех клиентов, в том числе с невысокой долговой нагрузкой. В категории заемщиков с ПДН 80+ (показатель долговой нагрузки - прим. ТАСС), видимо, произошло перераспределение между банками. В результате с октября мы существенно ужесточили МПЛ (макропруденциальные лимиты - прим. ТАСС). Сейчас будем смотреть, как наши меры подействуют. Пока не видим оснований для смягчения. До конца месяца мы примем решение по лимитам на первый квартал 2024 года", - сказала Данилова.

Она напомнила, что в этом году регулятор пока плавно ужесточал лимиты, при этом рост потребительского кредитования оставался высоким. "На 1 октября - 15% в годовом выражении", - уточнила глава департамента.

Банк России ввел количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов с 1 января 2023 года. Мера касается банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор ранее отмечал, что под ограничения может попасть до 10% объема кредитов, выдаваемых банками за квартал, и до 14% займов от микрофинансовых организаций. 

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