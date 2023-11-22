21 ноября, 21:14

ЦБ пока не видит каких-либо новых массовых рискованных схем в ипотеке

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России в настоящее время не наблюдает каких-либо новых массовых рискованных практик на рынке ипотеки, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью газете "Известия".

"Каких-то новых массовых практик не выявлено. Сработали требования ЦБ по дестимулирующему резервированию таких кредитов. Но определенно какие-то практики все еще имеются", - отметила она.

Наличие рискованных практик подтверждается тем, что средняя ставка по ипотеке по договору долевого участия (ДДУ) в июне составляла 6,1%, а в сентябре - 5,8%, то есть даже ниже, чем по семейной ипотеке, уточнила Данилова. "Это отражает, что все-таки еще есть совместные программы банков и застройщиков, хотя они уже не носят такой массовый характер, как год назад. Например в середине 2022 года средний уровень ставки по ДДУ составлял 3,5%", - добавила она.

В конце сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России по-прежнему видит элементы схем на рынке ипотеки. Необходим общий стандарт на этом рынке, указывала она. 

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