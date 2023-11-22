Министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд отметил, что что транзакции также осуществляли в Крыму и на недавно присоединенных территориях России

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Криптобиржа Binance позволяла осуществлять транзакции на сумму около $900 млн между США и Ираном, а также многомиллионные транзакции с Сирией и Крымом. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Binance обеспечила транзакции между США и пользователями из Ирана на сумму около $900 млн, а также способствовала транзакциям на миллионы долларов между США и пользователями в Сирии", - сказал он. Гарленд утверждает, что транзакции также осуществлялись на территории Крыма и недавно присоединенных территориях России.

Глава Минюста США отметил, что персонал Binance, отвечающий за соблюдение нормативных требований, был осведомлен о том, что методы компании по борьбе с отмыванием денег "были неадекватными и могли привлечь преступников на платформу".