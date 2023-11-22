22 ноября, 01:01

Россия и Пакистан работают над открытием прямых рейсов

Новый посол республики в РФ Мухаммад Халид Джамали считает, что прямые авиарейсы могут сыграть важную роль в объединении людей, а также предоставить возможности для улучшения торговых отношений

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан ведут работу над запуском прямых рейсов между странами. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

"Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов, - сказал он. - Контакты между людьми двух стран очень важны. Прямые авиарейсы между Россией и Пакистаном могут сыграть важную роль в объединении людей, а также предоставить возможности для улучшения торговых отношений, но я боюсь, что к концу этого года это может оказаться невозможным".

Посол подчеркнул, что решение проблемы с прямыми рейсами "является экономической стороной вопроса", "авиалинии должны понимать, насколько маршрут прибылен". "В прошлом у нас были прямые рейсы, и все больше и больше российских туристов посещали Пакистан. Но наши авиакомпании столкнулись с некоторыми трудностями финансового характера, - пояснил он. - Поэтому я думаю, число туристов увеличится, когда ситуация с прямыми рейсами выправится".

В настоящее время, по словам дипломата, в стране "не так уж много туристов из России, но их становится все больше", так как "ситуация с безопасностью значительно улучшилась". "Нам есть что предложить туристам. Нет сомнений, что Пакистан безопасен во всех аспектах, - заверил Джамали. - Пакистан богат природными красотами. У нас есть все четыре времени года, древнейшая цивилизация Гандхара, а также дом буддизма, индуизма и святых мест сикхской религии".

Пакистан, по словам посла, может "похвастаться наличием крупнейших вершин, пустынь, красивых побережий, пляжей и возможностей для религиозного туризма". "Пакистан - безопасная страна, и сменявшие друг друга правительства делали все возможное для развития туризма в Пакистане. К настоящему времени наш внутренний туризм также значительно вырос. Нам нужно продолжать усердно [работать] над этим. И только тогда мы сможем привлечь туристов из-за рубежа. Нужен поэтапный подход", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:15 мск. 

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