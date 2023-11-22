Союз осетроводов: в РФ массово продают черную икру из Китая под видом российской

По информации организации, долю фальсификата оценивают примерно в 40%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. В РФ массово продают китайскую осетровую икру под видом российской, доля фальсификата достигла 40%. Об этом "Известиям" сообщили в Союзе осетроводов.

"Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40%. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 тонны икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР - вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская", - сообщил газете президент Союза осетроводов, владелец компании "Русский икорный дом" Александр Новиков.

По его словам, объем нелегальных поставок икры из КНР превышает легальный в полтора-два раза. Стоимость легальной икры составляет около $200, нелегальной - $100. "Если товар импортный, а продается под видом российского, то по всем законам это фальсификат, который должен быть изъят из оборота и уничтожен", - уточнил Новиков "Известиям". Он уверен, что если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% просто отказались бы ее приобретать.

Согласно данным ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий", в этом году случаи замены китайской продукции на российскую выявлялись неоднократно, отмечают "Известия". Самая большая партия в размере 1,8 тонны, по данным материалов проверок, попала в розницу.

Как сообщил газете зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, стоимость икры из КНР в 10 и более раз ниже российской. Это достигается за счет применения различных технологий, увеличивающих скорость созревания и объем готовой продукции (в том числе медпрепаратов, пищевых добавок и кормов для осетровых). "При этом в отечественной рознице не продается ни одного китайского бренда осетровой икры", - подчеркнул он.

Павлов добавил, что у государства отсутствуют какие-либо инструменты, позволяющие эффективно контролировать выпуск и распространение готовой продукции. Потребители также лишены возможности по внешним признакам отличить полностью отечественный продукт от дешевого аналога и зачастую становятся жертвами обмана. "Известия" направили запросы в Россельхознадзор и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать вопрос о том, была ли изъята из оборота фальсифицированная продукция.