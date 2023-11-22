Bloomberg: Microsoft обсуждает с OpenAI изменения в совете директоров

В частности, речь идет об установлении более высоких требований к квалификации его членов, а также о расширении состава, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft обсуждает c OpenAI - разработчиком чат-бота ChatGPT - изменения в формате работы и составе совета директоров, чтобы не допустить впредь ситуации, когда технологический гигант мог бы "быть застигнут врасплох" решениями руководства стартапа. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, в частности, Microsoft намерена просить OpenAI расширить состав совета директоров, а также установить более высокие требования по квалификации его членов. В корпорации также рассматривают вариант, при котором один из сотрудников Microsoft будет занимать место в совете директоров OpenAI. Вместе с тем в Microsoft опасаются, что установление большего контроля над стартапом может вызвать вопросы со стороны американских федеральных ведомств.

Помимо этого, в корпорации хотели бы ввести требование, согласно которому предложения о слиянии OpenAI с другими компаниями требовали бы в некоторых случаях одобрения Microsoft.