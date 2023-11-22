Эксперты ждут снижения в РФ штучных офлайн-покупок на "черную пятницу"

При этом в компании "Платформа ОФД" прогнозируют рост физических продаж на 30-40% в онлайн-сегменте

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Покупки в штуках в ходе распродажи "день холостяка" (проводится 11 ноября, также известна как "11.11") в России в офлайне снизились, однако в онлайн-сегменте они повысились, свидетельствуют данные компании "Платформа ОФД", с которыми ознакомился ТАСС. Аналогичная ситуация ожидается и в ходе распродажи "черная пятница".

Эксперты компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России) проанализировали агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и несетевой торговли, сферы услуг. Сравнивались данные за 1-15 ноября 2022 года и 2023 года.

"В этом году начало ноябрьских распродаж в штучных показателях (число покупок и объем товаров в натуральном выражении) оказалось ниже на 4%, в том числе в онлайн-секторе (все категории, присутствующие в онлайне) - число покупок было выше на 39% год к году, в офлайне - ниже на 8% год к году", - отмечается в исследовании.

Цена по топ-500 массовым категориям распродаж в первой половине ноября увеличилась на 13% в годовом выражении. При этом медианная цена в целом по онлайн-сегменту оказалась на 7% ниже, в то время как в офлайне аналогичный показатель вырос на 17%.

Похожую картину по ценам аналитики ожидают и на "черной пятнице". В пресс-службе "Платформы ОФД" также сообщили, что эксперты допускают снижение числа покупок в штуках или объемах в ходе "черной пятницы" 2023 года на 4-5% по сравнению с прошлогодней распродажей. При этом в онлайне ожидается рост физических продаж на 30-40%.

Причины снижения продаж

Эксперты отмечают, что сокращение числа покупок на распродажах наблюдается на фоне высокой базы в ноябре 2022 года, когда наблюдался рост штучных продаж на уровне более 20% в годовом выражении. На это повлиял в том числе отложенный спрос. Однако в 2023 году многие покупатели приобрели нужные товары еще в начале осени.

"Тем не менее немалая часть потребителей все еще планируют совершить большой объем покупок в период распродаж. Это особенно заметно в сегменте электроники и мелкой бытовой техники, ювелирных изделий, спорттоваров, товаров для дома, ремонта и стройки, которые показывают более высокие показатели продаж, чем иные сегменты", - говорится в исследовании.

Товарные категории

С точки зрения показателей продаж по отдельным категориям товаров, по данным "Платформы ОФД", медианная цена в сегменте одежды и обуви в ходе распродаж первой половины ноября 2023 года составила 4,055 тыс. рублей, что на 18% выше уровня 2022 года. Число покупок снизилось на 13% в годовом выражении.

В сегменте электроники и бытовой техники цена выросла на 7% и составила 12,218 тыс. рублей, в категории товаров для дома, дачи и строительства - на 14%, до 7,68 тыс. рублей. Число покупок в этих сегментах увеличилось на 13% и на 9% соответственно.

Количество покупок парфюмерии и косметики уменьшилось на 9%, тогда как медианная цена повысилась на 17% - до 4,909 тыс. рублей. Аналогичная тенденция наблюдалась среди товаров для детей: цена в начале ноября была на 7% выше уровня 2022 года (2,303 тыс. рублей), число покупок снизилось на 12%.

Медианная цена на зоотовары в начале ноября была на 18% выше уровня 2022 года - 3,182 тыс. рублей. Количество покупок снизилось на 7%. Цена на ювелирные изделия и бижутерию выросла на 10% (до 8,262 тыс. рублей), число покупок - также на 10%. Одновременно медианная цена на спортивные товары уменьшилась на 10% по сравнению с уровнем 2022 года - до 2,402 тыс. рублей. Число покупок выросло на 15%.