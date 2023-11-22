В Китае заявили о готовности укреплять связи с Бразилией в области новой энергетики

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отметил, что в процессе взаимодействия Пекин и Бразилиа "постоянно демонстрируют прорыв в торгово-экономической сфере"

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в наращивании инвестиционного сотрудничества с Бразилией в области новой энергетики и укреплении стратегических связей в экономической сфере. Об этом заявил представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Китай готов воспользоваться возможностью продолжить работу по согласованию стратегий развития с Бразилией, <...> на основе укрепления сотрудничества в традиционных областях активно изучать [возможности] для инвестиционного взаимодействия в таких новых формирующихся направлениях, как новая энергетика, цифровая экономика и технологии 5G", - приводит сайт ведомства слова Ван Шоувэня, который 21 ноября провел в Пекине 9-е совещание Китайско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Замминистра подчеркнул, что КНР стремится интенсивно укреплять контакты с Бразилией, использовать потенциал двустороннего сотрудничества. Он уточнил, что в процессе взаимодействия стороны "постоянно демонстрируют прорыв в торгово-экономической сфере".

Ван Шоувэнь указал на необходимость усиления координации между двумя государствами на таких ключевых международных площадках, как Всемирная торговая организация, Группа двадцати и БРИКС. Он отметил, что нужно сообща содействовать восстановлению глобальной экономики, обеспечивать стабильность международных цепочек поставок, защищать интересы развивающихся стран, способствовать укреплению механизмов открытого экономического сотрудничества.