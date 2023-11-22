Посол Пакистана в РФ заявил, что Исламабад не поддержит санкции против Москвы

Мухаммад Халид Джамали отметил, что присоединение к антироссийским санкциям "не в экономических интересах Пакистана"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Исламабад не поддержит санкции против Москвы вне зависимости от итогов предстоящих всеобщих выборов в республике. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

На вопрос, можно ли сказать, что курс Пакистана в отношении России не зависит от конъюнктуры и Исламабад не присоединится к санкциям против Москвы вне зависимости от результатов предстоящих выборов, глава диппредставительства ответил утвердительно.

"Как вы видели, мы приняли очень взвешенное решение воздержаться от всяких резолюций касательно санкций против России, потому что мы чувствуем, что предприняли много усилий для улучшения наших отношений с Россией. У нас множество общих ценностей, с точки зрения которых хотелось бы поддержать Россию. И до сих пор мы воздерживались [от рестрикций], и я не думаю, что это изменится в ближайшем будущем, - подчеркнул он. - Пакистан проводит независимую политику, есть понимание, что на наши двусторонние отношения с Россией не должна влиять никакая третья страна".

Посол отметил, что присоединение к антироссийским санкциям "не в экономических интересах Пакистана". "Так как наша двусторонняя торговля растет, импорт Пакистана из России в этом году вырос на 154% по сравнению с предыдущим годом, что является примечательным показателем", - пояснил он.

Всеобщие выборы в Пакистане запланированы на 8 февраля 2024 года.