Эксперты сообщили о снижении цен на молочную продукцию в России

При этом ее потребление выросло, говорится в обзоре ЦРПТ и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Цены на молочную продукцию в России в III квартале 2023 года снизились до 1,5% по сравнению со II кварталом, в то время как ее потребление выросло. Это следует из совместного обзора ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, с которым ознакомился ТАСС.

"Средневзвешенные цены на все ключевые продукты молочной промышленности были стабильны в III квартале 2023 года в сравнении с предыдущим кварталом (небольшое снижение в пределах 0,2-1,5%). Потребление молочной продукции, в свою очередь, выросло ко II кварталу 2023 года: в точках продаж на 0,6%, а дистанционные продажи - на 11%", - говорится в обзоре.

Что касается молока, в III квартале наблюдалось небольшое снижение цен на него на 1,3-1,4% по сравнению со II кварталом. Предложение такой продукции в III квартале сократилось на 0,7% по сравнению со II кварталом, при этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросло на 14% на фоне роста производства на 7%.

Производство кефира в III квартале снизилось на 7% ко II кварталу одновременно со снижением цен на него на 1,2%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года его производство выросло на 10%.

Цены на сметану в III квартале также снизились на 1,6%, при этом спрос на нее оставался стабильным. Ее предложение в России выросло на 2% по сравнению со II кварталом и на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Стоимость йогуртов в III квартале также снизилась на 1,4% по сравнению со II кварталом одновременно с ростом предложения такой продукции на 4%. В то же время цены на мороженое практические не изменились - в III квартале снижение составило 0,2% по сравнению со II кварталом. Спрос на мороженое в III квартале в точках продаж оставался стабильным по сравнению со II кварталом, в то время как предложение снизилось на 23%.