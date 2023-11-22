Новосибирский авиазавод приступил к выполнению увеличенного ГОЗ на 2024 год

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, предприятие загружено работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности уже стоящей на вооружении авиатехники

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к выполнению гособоронзаказа (ГОЗ) следующего года, объемы которого значительно увеличатся. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед министерством обороны, обеспечивая ритмичность производства и своевременную передачу авиационной техники. Новосибирский завод - один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел", - привели слова Слюсаря в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Кроме того, отметил он, предприятие загружено работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности уже стоящей на вооружении авиатехники.