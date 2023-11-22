Трутнев поручил ускорить сроки реконструкции пункта пропуска в Забайкалье

Заместитель председателя правительства отметил, что в развитии Дальнего Востока одной из проблемных точек является приграничная инфраструктура

ЧИТА, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ускорить сроки реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" (МАПП, крупнейший российско-китайский погранпереход). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Сейчас на всю приграничную инфраструктуру резко возросла нагрузка: и на Восточный полигон, и на пункты пропуска. И любые задержки здесь просто тормозят развитие экономики страны. Поэтому когда мне рассказывали на крыше этого полуразваленного здания автомобильного пункта пропуска <…>: "Ну, мы сейчас делаем проект, а в 2026 году у нас все будет хорошо". Я, к сожалению, уже много раз слышал вот такие обещания, они почему-то обещания есть, а выполнение не наступает. Мне кажется, мы должны засучить рукава и работать гораздо быстрее", - приводятся в сообщении слова Трутнева из рабочей поездки в Забайкальск.

Полпред отметил, что в развитии Дальнего Востока одной из проблемных точек является именно приграничная инфраструктура. Отставание продолжается на протяжении нескольких лет. Проблемой на месте занимались три вице-премьера: Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин и сам Трутнев. Министерство строительство РФ обещало наладить работу, но результата так и нет.

"Я обязан доложить по результатам поездки председателю правительства и не исключено, что будет дано поручение еще раз нам собираться и находить какой-то выход для интенсификации работы", - добавил Трутнев.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар. Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей.