22 ноября, 05:31

Цена размещения акций ЮГК в рамках IPO составит 55 копеек за акцию

Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет директоров группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) принял решение определить цену акций в рамках IPO в размере 55 копеек за акцию, следует из сообщения компании.

"Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества в размере 55 (пятьдесят пять) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию", - говорится в сообщении компании.

Ранее компания сообщала, что индикативный ценовой диапазон размещения составляет от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию. Ожидаемая дата начала торгов акциями компании на Мосбирже - 22 ноября.

Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании, а в рамках размещения не планируется продажа акций основным акционером компании - предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. 

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Россия
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