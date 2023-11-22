22 ноября, 06:46

В России менее чем через два года может появиться коммерческий нейроморфный чип

В "Лаборатории Касперского" заявили, что в будущем такие чипы смогут сравниться с живым мозгом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Коммерческая версия цифрового нейроморфного процессора, который использует биологоподобные импульсные нейросети, от "Лаборатории Касперского" и компании "Мотив НТ" ожидается в 2025 году. Реализация этого проекта началась еще шесть лет назад, но уже сейчас в "Лаборатории" заявили ТАСС, что нейроморфные чипы в будущем смогут сравниться с живым мозгом.

Дорожную карту развития чипа под названием "Алтай" (AltAI) показал технический директор компании "Мотив нейроморфные технологии" ("Мотив НТ" на 15% принадлежит Kaspersky) Валерий Канглер. По его словам, фактическая реализация процессора началась в 2017 году, а в 2025 году, предположительно, появится его коммерческая версия.

Сейчас, согласно дорожной карте, уже есть первая и вторая версии прототипов процессора. Руководитель отдела развития технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Лаврентьев подтвердил ТАСС, что в 2025 году компании-партнеры собираются выпустить новый чип. "Он будет поддерживать микрокод. Мы ориентированы на прикладные применения. Разработку (дизайн) чипа планируется завершить где-то в следующем году", - добавил Лаврентьев.

На вопрос о том, сможет ли нейроморфный чип когда-нибудь сравниться по возможностям с человеческим мозгом, представитель Kaspersky ответил утвердительно. "Я считаю, да. Для этого все есть. Понимание, что это можно сделать - есть; есть подходы, теории", - пояснил он.

"Но текущих мощностей для этого слишком мало. Для этого нужны сети и "железо", сравнимые по количеству нейронов и связей с биологическим", - в то же время сказал Лаврентьев.

Нейроморфный процессор работает с импульсными сетями, которые обмениваются между нейронами спайками (импульсами), так же, как и в биологическом мозге. При этом "память" импульсной сети содержится рядом с нейронами в самом нейроморфном процессоре, а не снаружи, как это организовано в обычных. 

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