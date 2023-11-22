22 ноября, 06:12
Санкции в отношении России

Торгпред РФ: сотрудничество между Россией и Сингапуром развивается, несмотря на санкции

Это сотрудничество способно продемонстрировать положительную динамику, отметил Михаил Бондаренко

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество между Россией и Сингапуром развивается, несмотря на санкции, и способно продемонстрировать положительную динамику. Об этом заявил торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко в ходе выступления на форуме VIII Российско-Сингапурский бизнес-диалог.

"Несмотря на определенные препятствия, сотрудничество между Сингапуром и Россией продолжается, демонстрируя, что даже при известных ограничениях может приводить к неплохим результатам. Этому, в том числе, способствует работа с представительствами торговых и финансовых организаций дружественных России стран, а также "дочками" крупнейших корпораций, расположенных в Сингапуре, которые работают по всему миру. <...> Сингапур, например, готов при содействии торгпредства к взаимодействию с российскими предприятиями, предлагающими новейшие технологии в области очистки воды, переработки мусора, экономии электроэнергии", - сказал он.

Бондаренко подчеркнул, что торгпредство РФ в Сингапуре на фоне западных санкций "продолжает содействовать развитию торгового сотрудничества через инновационные пути". "Несмотря на невозможность напрямую использовать соглашения о свободной торговле, стратегия включает в себя навигацию через третьи страны, такие как Китай, Индия, Индонезия, Малайзия и Вьетнам, с использованием обширной сети и влияния Сингапура как регионального хаба. Этот устойчивый подход не только поддерживает текущие торговые инициативы, но также подчеркивает адаптивность торговой экосистемы Сингапура в содействии интересам российского бизнеса", - указал он.

Российский торгпред обратил внимание, что Сингапур "продолжает демонстрировать стойкость в условиях глобальных макроэкономических сдвигов, сохраняя стабильно высокий инновационный потенциал на фоне серьезного роста инфляции и ухудшения экономических перспектив". 

Теги:
СингапурРоссияСанкции в отношении России
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