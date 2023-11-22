Торгпред РФ: экспортеры мяса, птицы и рыбы из России наращивают поставки в Сингапур

По словам Михаила Бондаренко, менее 1% территории Сингапура занято под сельское хозяйство

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Российские экспортеры мяса, птицы и рыбы наращивают поставки своей продукции в Сингапур. Об этом заявил торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко в ходе выступления на форуме VIII Российско-сингапурский бизнес-диалог.

По словам торгпреда, менее 1% территории Сингапура занято под сельское хозяйство, в связи с чем остров серьезно зависит от импорта продуктов питания, который в этом году превышает $20 млрд.

"Мы успешно продвигаемся в экспорте замороженной птицы, полуфабрикатов, круп. Идет процесс регистрации импорта в Сингапур говядины и свинины. Но, конечно, наиболее перспективным, с нашей точки зрения, является экспорт российской рыбы и морепродуктов, объем которого в прошлом году составил около $1 млрд", - сказал Бондаренко, отметив, что жители Сингапура в среднем ежегодно потребляют 16 кг рыбы.