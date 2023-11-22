Российская компания "ХимАгро" откроет в Узбекистане предприятие по производству удобрений

По информации пресс-службы торгпредства, ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Российская компания "ХимАгро", производящая инновационные удобрения, откроет в Узбекистане свое предприятие. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

"Компания производит инновационные удобрения для листовой подкормки. На сегодняшний день ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в Узбекистане и ведет работу по открытию предприятия на его территории", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в торгпредства прошла встреча представителей компании и торгового представительства, в ходе которой были обсуждены перспективы работы "ХимАгро" на рынке Узбекистана.