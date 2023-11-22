22 ноября, 07:16

Российская компания "ХимАгро" откроет в Узбекистане предприятие по производству удобрений

По информации пресс-службы торгпредства, ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Российская компания "ХимАгро", производящая инновационные удобрения, откроет в Узбекистане свое предприятие. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

"Компания производит инновационные удобрения для листовой подкормки. На сегодняшний день ООО "ХимАгро" уже зарегистрировала свою торговую марку в Узбекистане и ведет работу по открытию предприятия на его территории", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в торгпредства прошла встреча представителей компании и торгового представительства, в ходе которой были обсуждены перспективы работы "ХимАгро" на рынке Узбекистана. 

Теги:
УзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация