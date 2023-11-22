Чернышенко ожидает роста скорости работы госсервисов на 25% до 2030 года

Граждане смогут получать госуслуги в одно касание, добавил вице-премьер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Скорость работы государственных сервисов до 2030 года вырастет на 25%, а граждане смогут получать госуслуги в одно касание. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги стратегической сессии по формированию национального проекта "Экономика данных".

"Скорость работы государственных сервисов вырастет на 25% [к 2030 году]. Люди смогут быстро и качественно получать государственные услуги буквально в одно касание", - сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что значительно повысится сохранность и безопасность личных данных жителей, а доверие к современным цифровым технологиям возрастет. Кроме того, до 2030 года, по его словам, будет поддержано не менее 1 тыс. IT-стартапов, создано порядка 2 тыс. инновационных решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тыс. специалистов в сфере высоких технологий. Чернышенко отметил, что для достижения технологического суверенитета прежде всего необходимо внедрить большие данные во все сферы жизни страны, в том числе, в органы власти, а также системно создавать отрасли и рынки будущего.

"Данные активно генерируются во всех отраслях экономики и социальной сферы. Российский рынок данных - быстрорастущий и перспективный. По прогнозам экспертов к 2030 году его объем достигнет 800 млрд рублей, а применение технологий искусственного интеллекта добавит более 11 трлн рублей к ВВП", - напомнил вице-премьер.

Также Чернышенко сообщил, что новый нацпроект охватит основные сферы, такие как социальное развитие, науку и образование, здравоохранение, транспорт, связь, IT-инфраструктуру городов. В рамках нацпроекта будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные решения.

"Для исполнения конкретных задач нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов. В рабочие группы национального проекта вошли более 220 ведущих экспертов, представляющих научное сообщество, компании-лидеры и органы государственной власти. Рассчитываем, что благодаря внедрению нового нацпроекта до конца десятилетия развитие экономики данных повысит доход российских отраслей до 6%", - добавил Чернышенко.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе, облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.