Whoosh выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года

Их размер составит 10,3 рубля на акцию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Акционеры кикшерингового сервиса Whoosh приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 10,3 рубля на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

Кроме того, акционеры приняли решение установить 4 декабря 2023 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Согласно дивидендной политике компании, рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяет совет директоров. Минимальный целевой уровень зависит от показателя чистого долга/EBITDA на последнюю отчетную дату консолидированной отчетности. Минимальный целевой уровень определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

Осенью 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 1 млрд рублей.