22 ноября, 07:04

"МойОфис" внедрил GigaChat от Сбера в свою экосистему

Как сообщили в пресс-службе разработчика ПО, сотрудничество направлено на ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта в корпоративной среде

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения "МойОфис" интегрировал русскоязычный сервис GigaChat в свою экосистему, договорившись о технологическом партнерстве со Сбером. Сотрудничество направлено на ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта в корпоративной среде, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика ПО.

Компания представила на международной конференции AI Journey 2023 первые разработки в области технологий искусственного интеллекта, ускоряющие выполнение задач совместной работы с документами и коммуникаций. В частности, "МойОфис" интегрировал технологии GigaChat в редакторы документов "МойОфис Стандартный", а также показал, как эта технология работает с корпоративной почтой нового поколения Mailion и цифровым рабочим пространством Squadus.

"Применение GigaChat в почтовой системе Mailion позволит провести анализ цепочек писем и обеспечит возможность составления чек-листа по его итогам. Инструмент поможет создавать краткое резюме изложенного в цепочке писем, определять необходимые к выполнению задачи и распределять роли в команде", - отмечается в сообщении компании.

В настольных редакторах GigaChat помогает решить задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов. Кроме этого, "МойОфис" с использованием технологии Сбера разрабатывает ИИ-ассистент "МойДень" - приложение, которое поможет сформировать единую панель задач на основе коммуникаций и календарных событий пользователя. ИИ-ассистент на основании зависимых документов и цепочек писем будет выделять значимые события и создавать ссылки для быстрого перехода к ним, а также отображать списки предстоящих встреч и организовывать их.

"МойОфис видит большой потенциал в применении нейросетевых моделей, таких как GigaChat. Исследования "МойОфис" в области технологий искусственного интеллекта направлены на оптимизацию бизнес-процессов и на сокращение временных затрат типового пользователя офисного ПО", - рассказал генеральный директор компании Павел Калякин. 

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Россия
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