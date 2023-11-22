22 ноября, 07:09,
обновлено 22 ноября, 08:05

Россия планирует учредить премию за решение математических "задач тысячелетия"

Так называемые задачи тысячелетия - семь математических задач, за решение которых в 2000 году Математический институт Клэя предложил вознаграждение в $1 млн

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопрос об учреждении в России своей денежной премии за решение математических "задач тысячелетия". Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В целях стимулирования развития научной деятельности Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину поручено представить в правительство предложения по учреждению в России единовременной премии за решение математических "задач тысячелетия". Срок - 15 апреля 2024 года", - сообщается в релизе на сайте кабмина о поручениях Мишустина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Также председатель правительства распорядился до 1 марта 2024 года сформировать подходы по определению приоритетных направлений научных исследований и механизмов их поддержки и их включению в действующие инструменты господдержки научной деятельности.

Так называемые задачи тысячелетия - семь математических задач, за решение которых в 2000 году Математический институт Клэя (США) предложил вознаграждение в $1 млн. На данный момент решена лишь одна из них: гипотезу Пуанкаре смог доказать российский математик Григорий Перельман, который впоследствии отказался от награды. Другие "задачи тысячелетия" - гипотеза Берча и Суиннертон-Дайера, гипотеза Ходжа, существование и гладкость решений уравнений Навье - Стокса, равенство классов P и NP, гипотеза Римана и теория Янга - Миллса.

В сообщении кабмина не указано, предполагается ли учреждение премии за решение именно этих математических проблем или формирование своего списка "задач тысячелетия". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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