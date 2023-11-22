22 ноября, 07:13

В РФ доля трудноизвлекаемой нефти составляет почти 60% общего объема запасов

Это порядка 11,6 млрд тонн, заявил руководитель Роснедр Евгений Петров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 60% от общего объема запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе сессии Югорского экономического форума.

"В структуре текущих запасов трудноизвлекаемые запасы уже приближаются к 60%, если быть точнее - 59% составляют. Это порядка 11,6 млрд тонн", - сказал он.

Петров добавил, что основные ТРИЗ, или 26% от всех их запасов, обладают очень низкой проницаемостью. "А продуктивные отложения баженовской свиты, абалакской и тюменской свит - это порядка 1,7 млрд тонн. То есть это залежи, освоение которых может быть осложнено климатическими факторами", - продолжил он.

При этом глава Роснедр отметил, что изученность трудноизвлекаемых запасов в России сейчас очень низкая. По его словам, в структуре ТРИЗ около 52% запасов относятся к промышленным категориям B2 и C2. "Это говорит о том, что пласт предстоящих работ огромен", - подчеркнул Петров.

В России действует постановление правительства РФ, определяющее виды трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. Так, руководитель Роснедр рассказал, что в Западной-Сибирской провинции к таким запасам относятся абалакские, баженовские и ачимовские отложения. "Сегодня идет также подготовка включения и доюрского комплекса. Прежде всего идет запрос со стороны компаний. Мы видим, что есть очень интересные скважины, продуктивность которых не до конца изучена", - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что доля добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в России может увеличиться с нынешних 30% до 70% к 2050 году. По его словам, правительство РФ не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов. Необходимо создавать условия, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи в соответствии с планами. 

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