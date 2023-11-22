Мишустин поручил проработать вопрос льготного техприсоединения ЦОД к электросетям

Премьер-министр также дал поручение сформулировать предложения по предоставлению льготных тарифов на электроэнергию для таких центров обработки данных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго, Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 февраля 2024 года проработать вопрос льготного технического присоединения к электрическим сетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД), говорится в сообщении кабмина.

Также профильным ведомствам поручено проработать вопрос предоставления льготных тарифов на электроэнергию для таких ЦОД.

"Предложения по этому поводу должны быть представлены в правительство к 15 февраля 2024 года", - уточняется в сообщении.