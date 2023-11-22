22 ноября, 07:21

Мишустин поручил Минцифры создать платформу по ИИ на базе "Гостеха" для органов власти

Ее необходимо разработать до 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать платформу по искусственному интеллекту (ИИ) для органов власти на базе единой цифровой платформы "Гостех", говорится в сообщении правительства по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"В целях повышения уровня внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики Минцифры предстоит <...> до 1 апреля 2024 года обеспечить создание доступной для органов власти платформы по искусственному интеллекту на базе единой цифровой платформы "Гостех", - указывается в сообщении.

Кроме того, до 20 декабря 2024 года министерство должно проработать создание отечественных инструментов обработки данных, использующих технологии ИИ для обогащения и разметки набора данных. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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