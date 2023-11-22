В Нижний Новгород поставят более 60 электробусов российско-белорусского производства

Электробус, в основу которого вошла разработка "Белкоммунмаш", осмотрели премьер-министр Белорусии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Первый электробус "МиНиН", произведенный на совместном предприятии Белоруссии и Нижегородской области, представили в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС. Всего на предприятии "Нижэкотранс" планируется собрать 62 транспортных средства для областного центра, это около половины от общего объема городского заказа.

"Новый электробус способен развивать скорость до 75 километров в час и вмещать до 75 пассажиров. "На одном заряде транспорт способен проехать до 250 километров. Полная зарядка будет занимать около пяти часов", - рассказал журналистам генеральный директор ООО СП "Нижэкотранс" Алексей Гаранин.

Электробус, в основу которого вошла разработка "Белкоммунмаш", осмотрели премьер-министр Белорусии Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее Никитин сообщал, что в Нижнем Новгороде появится более 100 новых электробусов, часть из них - около 60 - произведет "Группа ГАЗ".

В Нижнем Новгороде до конца 2025 года с использованием различных финансовых инструментов планируется провести глобальное обновление системы электротранспорта. Оно предполагает закупку электробусов, обновление парка трамвайных вагонов, а также трамвайных путей в городе.