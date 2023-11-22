22 ноября, 07:32

"Яндекс" объединит бизнес собственных торговых марок продуктов в единое направление

По данным компании, объединенная команда сервисов будет отвечать как за существующие бренды, так и за новые

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок (СТМ) продуктов в единое направление, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок продуктов питания в "Лавке" и "Маркете" в единое направление. Теперь их развитием будет заниматься объединенная команда сервисов", - отмечается в сообщении. Команда будет отвечать как за существующие бренды, так и за новые (например, "Мой маркет").

Под своими СТМ компания продает продукты и готовую еду на каждый день. С "Яндексом" сотрудничают более 100 производителей в стране. Компания развивает несколько брендов продуктов, у каждого из них - свое позиционирование.

"Мой маркет" - это товары на каждый день по доступным ценам: например, бакалея, консервы, молочная продукция. Под брендом "Кстати на маркете" "Яндекс" продолжит выпускать продукты снеки и FMCG-товары (товары повседневного спроса - прим. ТАСС) для закупки впрок", - указывается в релизе. Ассортимент "Из лавки" будет состоять из базовых продуктов, готовой еды и предложений от крафтовых производителей. 

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