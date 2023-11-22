22 ноября, 07:34

Запасы газа на Медвежьем месторождении "Газпрома" могут отнести к трудноизвлекаемым

Разработка трудноизвлекаемых запасов газа по сенону очень перспективна, интересна и рентабельна, отметил руководитель Роснедр Евгений Петров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ может включить в перечень трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) сенонские газовые залежи, разрабатываемые "Газпромом" на Медвежьем месторождении в ЯНАО. Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе сессии Югорского экономического форума.

"Вы знаете, что "Газпром" на Медвежьем [месторождении] активно разрабатывает в верхне-березовской свите сенон. И здесь по инициативе компании сейчас идет просчет включения сенона как ТРИЗ в распоряжение правительства, - сказал он. - С учетом существующей инфраструктуры разработка именно ТРИЗ газа по сенону очень перспективна, интересна и рентабельна. И мы такую работу сейчас ведем".

По словам Петрова, Роснедра провели оценку ресурсной базы и запасов газа по Надым-Пур-Тазовскому региону. Ведомство подготовило несколько сценариев развития, куда были включены в том числе трудноизвлекаемые запасы газа. "Но к какому итогу мы пришли: все-таки нужна полноценная работа по инвентаризации запасов газа с учетом новых реалий. Здесь нам нужно привлекать все компании, которые работают в регионе, прежде всего "Газпром" и "Новатэк", - отметил он.

Глава Роснедр пояснил, что необходимо провести инвентаризацию рентабельных запасов газа в Надым-Пур-Тазовском регионе с учетом развития новой логистики и инфраструктуры основных месторождений. "Работа по переоценке сделана, но требуются более детальные экономически расчеты именно на той ресурсной базе, которая стоит на балансе. И здесь нужно создавать большую рабочую группу, как это было сделано по инвентаризации запасов нефти", - подчеркнул Петров. 

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