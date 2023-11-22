Совфед одобрил ратификацию протокола о фитосанитарных мерах в ЕАЭС

Протокол дополняет договор новой статьей о применении государствами - членами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола об изменениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который регулирует порядок введения фитосанитарных мер в рамках ЕАЭС.

Протокол был подписан в Москве 25 мая 2023 года, закон о его ратификации внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Протокол дополняет договор новой статьей о применении государствами - членами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер. Они наделяются правом вводить такие меры в случае отсутствия научного обоснования применения фитосанитарных мер или невозможности его представления в необходимые сроки при получении официальной информации от международных организаций, государств-членов и третьих стран о принимаемых фитосанитарных мерах, а также при получении результата анализа фитосанитарного риска в отношении вредных организмов, подтверждающего наличие такого риска.

В договор также вносятся изменения, уточняющие порядок проведения согласованной политики государств - членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, полномочия Высшего Евразийского экономического совета и Евразийской экономической комиссии. Кроме того, уточняются некоторые протоколы, в том числе о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов, о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза и прочее.

Протокол вступит в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией последнего уведомления о выполнении государствами-членами всех необходимых внутригосударственных процедур, за исключением пункта о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран. Он действует с даты вступления в силу решения Евразийской экономической комиссии об утверждении правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, но не ранее даты вступления в силу протокола.