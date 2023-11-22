22 ноября, 07:44

В Югре запустили производство белковых компонентов в тестовом режиме

Проект может позволить обеспечить 10% потребностей внутреннего рынка, уточнили в департаменте промышленности региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Уникальное производство отечественных белковых компонентов для новорожденных и детского питания, которое позволит обеспечить 10% потребностей внутреннего рынка, запустили в тестовом режиме в Ханты-Мансийском автономном округе. Его выход на полную мощность планируется в 2025 году, сообщили ТАСС в департаменте промышленности Югры.

Данный завод - первое в Югре предприятие по производству отечественных белковых компонентов для новорожденных, он располагается в Советском районе. В 2021 году правительство России поддержало проект. Сообщалось, что на создание предприятия из бюджета РФ выделено 300 млн рублей, а общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Изначально линию производства планировалось запустить в ноябре 2022 года, но сроки были перенесены из-за санкций.

"Завершено строительство цеха по выпуску иммунокорригирующего белкового препарата "Иммунокол". Он запущен в тестовом режиме, идет отладка автоматики параллельно с выпуском мелкосерийных партий, который прошел все клинические испытания. В стадии монтажа оборудование цеха по выпуску молочных белков и детского масла, его запуск планируется в следующем году. Также идет возведение сушильного цеха. Выход производства на 100% проектную мощность запланировано на 2025 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здесь будет производиться детское сливочное масло, основа для заменителей грудного молока, концентрат молочного белка и сухой концентрат молозива крупного рогатого скота различной модификации для пищевой, кормовой и косметической промышленности.

Инициатива компании "Победа-1" при поддержке правительства России стала одним из масштабных инвестиционных проектов в автономном округе, имеющим общегосударственное значение.

Производство разместится в поселке Алябьево на базе ранее законсервированного завода "Советское молоко". По словам учредителя компании "Победа-1" Николая Бурачевского, в настоящий момент предприятия такого уровня в России не существует. Здесь будут производить основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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