22 ноября, 07:41

В Японии отзовут около 580 тыс. автомобилей Toyota из-за неисправности тормозов

Болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейший автоконцерн Японии Toyota Motor принял решение отозвать порядка 580 тыс. своих транспортных средств из-за неисправности системы тормозов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало.

3 ноября Toyota отозвал 328 тыс. автомобилей из-за нарушений работы установленных в них топливных насосов корпорации Denso. 

Теги:
Япония
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