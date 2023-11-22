В Японии отзовут около 580 тыс. автомобилей Toyota из-за неисправности тормозов

Болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейший автоконцерн Японии Toyota Motor принял решение отозвать порядка 580 тыс. своих транспортных средств из-за неисправности системы тормозов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало.

3 ноября Toyota отозвал 328 тыс. автомобилей из-за нарушений работы установленных в них топливных насосов корпорации Denso.