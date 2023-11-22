22 ноября, 07:44

Объем полученных компаниями МСП за 10 месяцев кредитов превысил 198 млрд рублей

С использованием этой меры господдержки в январе - октябре 2023 года предприниматели получили льготное финансирование по более чем 5 тыс. кредитных договоро

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в течение января - октября 2023 года получил по программе стимулирования кредитования (ПСК), которую реализуют совместно Корпорация МСП и Банк России, более 198 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

С использованием этой меры господдержки в январе - октябре 2023 года предприниматели получили льготное финансирование по более чем 5 тыс. кредитных договоров.

"Большую часть льготных средств получили малые и средние предприятия, относящиеся к реальному сектору экономики. Абсолютным лидером по объему кредитования в рамках ПСК стали обрабатывающие производства с общей суммой 78,5 млрд рублей. Далее следуют торговля - 38,5 млрд рублей, транспортировка и хранение - 36,2 млрд рублей. Замыкают первую пятерку гостиницы и общепит. В топ отраслей также вошли научно-техническая деятельность, культура и спорт, сельское хозяйство", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В региональном разрезе в число лидеров по итогам 10 месяцев 2023 года вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На представителей МСП этих субъектов РФ пришлось соответственно 25,3, 13,5 и 12,4 млрд рублей, полученных по льготной Программе стимулирования кредитования. В числе ведущих субъектов РФ также Свердловская область - 11,4 млрд рублей, Республика Татарстан - 8,9 млрд, Новосибирская и Челябинская области - соответственно 7,4 млрд и 7,3 млрд рублей, а также Пермский край - 6,3 млрд, Нижегородская и Ростовская области - по 6,2 млрд рублей.

Как отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, эта программа направлена на поддержку инвестиционных проектов МСП в приоритетных отраслях, содействуя более быстрой и эффективной структурной перестройке экономики. "Планируется, что банки смогут ежегодно до 2030 года кредитовать приоритетные инвестиционные проекты МСП в объеме до 100 млрд рублей", - сказал он. 

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