22 ноября, 07:44

Мишустин поручил проработать запуск национальной инициативы подготовки кадров в сфере ИИ

Эту работу необходимо провести до 1 июня 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минэкономразвития представить в правительство предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), предусмотрев в них мероприятия по развитию общего образования, а также подготовке преподавателей и исследователей.

"В целях развития кадрового потенциала для массового внедрения технологий ИИ Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития поручено представить в правительство предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров. При этом необходимо предусмотреть мероприятия по развитию общего образования и подготовке преподавательского состава на всех уровнях образования, а также переподготовке исследователей с целью их обучения методам применения технологий ИИ в научной деятельности", - сообщается на сайте кабмина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта. Эту работу необходимо провести до 1 июня 2024 года.

Также Минобрнауки и Минэкономразвития поручено до 30 марта 2024 года обеспечить разработку вузовских программ по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта. "Обеспечить реализацию этих программ с привлечением представителей ведущих организаций в сфере ИИ в качестве научно-педагогических кадров поручено Минобрнауки", - отмечается в сообщении правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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