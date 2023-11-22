22 ноября, 07:46

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

Согласно новому положению, "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги не взимается"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля 2020 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов VII созыва палаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Инициатива дополняет статью 155 Жилищного кодекса РФ положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги не взимается".

Необходимые поправки вносятся и в другие законы. Так, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что "кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление" коммунальных платежей. Кроме того, в законе "О почтовой связи" предлагается прописать, что операторы почтовой связи не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется в законе "О национальной платежной системе".

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению в 2020 году профильный комитет Госдумы поддержал поправки, согласно которым запрет на взимание банковских комиссий с платежей по ЖКХ может быть распространен только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан - пенсионеров и получателей субсидий на ЖКХ.

Как ранее напомнил председатель Госдумы Вячелав Володин в ходе пленарного заседания палаты, президент РФ поручил рассмотреть соответствующий вопрос Госдуме и правительству РФ. Таким образом, добавил он, закон может быть принят уже в декабре и заработать в следующем году. 

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