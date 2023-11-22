22 ноября, 07:50

СФ одобрил закон о приватизации заброшенных речных портов по стартовой цене 1 рубль

Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников, то проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон об определении особенностей приватизации объектов речных портов, в том числе порядок и условия приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также невостребованных.

Согласно закону, при продаже находящегося в неудовлетворительном состоянии объекта речного порта на аукционе его начальная цена устанавливается равной 1 рублю, внесение задатка претендентами не предусматривается. Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников, то проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену.

Имущество, которое работает или после приведения в надлежащее состояние может быть использовано как объект инфраструктуры, предлагается выкупить тем, кто работает в порту. Приобрести объект может и любое другое лицо, но с обязательным обременением - объект нельзя перепрофилировать. При этом для новых собственников помимо запрета на перепрофилирование устанавливается дополнительная обязанность - в течение пяти лет восстановить объект.

Документ также вводит новое понятие "объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта" - здания, сооружения, устройства, оборудование и иные объекты, используемые для обеспечения судоходства и иной деятельности внутреннего водного транспорта. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов речного порта к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Минтранс будет наделен полномочиями по установлению порядка принятия Росморречфлотом решения об отнесении объектов, расположенных в портах, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и (или) не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 

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