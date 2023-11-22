Брюссель одобрил выделение Польше первого транша помощи ЕС в $5,1 млрд

По данным газеты Financial Times, этот платеж одобрен "в преддверии ожидаемого возвращения на должность премьер-министра Дональда Туска"

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Брюссель решил выделить первый транш финансовой помощи Варшаве в размере $5,1 млрд из замороженных ранее средств для Польши в фондах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила газета Financial Times.

Еврокомиссия (ЕК) в 2021 году приостановила выделение средств Польше из-за несоблюдения Варшавой принципа верховенства права, что является решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран сообщества после пандемии коронавируса.

По данным издания, этот платеж одобрен "в преддверии ожидаемого возвращения на должность премьер-министра Дональда Туска", лидера крупнейшего оппозиционного объединения республики "Гражданская коалиция". Туск уж провел в конце октября переговоры в Брюсселе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен по поводу разморозки "польских средств".

В случае разблокирования предназначенных для Польши фондов ЕС республика может получить около €60 млрд. Основная часть этих грантов и кредитов может быть выдана только после того, как Варшава свернет судебную реформу, которая, по мнению Еврокомиссии, ограничила независимость судей. По словам первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса, требования, касающиеся "важных аспектов независимости судебной власти Польши и некоторых других элементов, остаются неизменными". Регулярные транши финансирования ЕС будут выделяться только после того, как эти проблемы "будут полностью устранены", добавил он.

Однако данное условие не применяется к утвержденному во вторник траншу, который является частью недавнего пакета чрезвычайных мер, связанных с энергетикой и зеленым переходом, в контексте дополнительных расходов, связанных с конфликтом на Украине, подчеркивается в статье.