ТАСС объясняет
22 ноября, 10:40

Ориентация — Север: как и кто может получить арктическую ипотеку

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

У россиян появилась возможность получить очередной вариант кредитов на покупку жилья с государственной поддержкой. С 1 ноября запущена в работу так называемая арктическая ипотека. Крупнейшие госбанки страны уже объявили о начале приема заявок. 

О том, на кого рассчитана новая льготная программа, в каких именно регионах можно приобрести недвижимость, и других деталях ТАСС рассказывает в своих карточках.

Что такое арктическая ипотека?

1

Это государственная программа, по которой граждане России, отвечающие определенным требованиям, могут взять в банке кредит на срок до 20 лет под 2% годовых, чтобы приобрести или построить жилье в Арктической зоне страны.

Запустить такую программу еще в 2022 году предлагал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В нынешнем году Владимир Путин дал поручение воплотить эту идею в жизнь. По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, распространение механизмов льготной дальневосточной ипотеки на Арктику потребует порядка 11,6 млрд рублей до 2035 года. Правда, он называл эту сумму и дату давно, когда еще не было известно, что арктическая ипотека также будет действовать до 2030 года. Для непосредственно же запуска программы пока выделено 500 млн рублей. 

Основные условия программы

2

  • Ставка 2% годовых (но банк может установить ее и ниже);
  • первоначальный взнос — не менее 20%;
  • срок кредита — до 20 лет;
  • сумма кредита — до 6 млн рублей;
  • использование материнского капитала возможно;
  • рефинансирование с помощью кредита другой ипотеки невозможно;
  • купить можно только один объект недвижимости. Его же придется потом оформить в залог банку.

Какую недвижимость можно купить по программе?

3

На первичном рынке можно приобрести квартиру или таунхаус, причем как готовые, так и еще строящиеся.

На вторичном рынке жилье приобрести тоже можно, но не везде, а только в моногородах или в сельской местности региона.

Кроме того, кредит можно получить на строительство частного дома. В этом случае территориальных ограничений не предусмотрено.             

Новая программа уникальна?

4

И да и нет. С одной стороны, арктическая ипотека вводится не как самостоятельная программа, а как "северное" ответвление ипотеки дальневосточной. Напомним, ее государство запустило в 2019 году. Теперь же в программу добавились арктические территории. Тем более что частично они пересекаются с землями ДФО.

С другой стороны, условия этих "региональных" ипотек практически идентичные. Единственная разница в максимальной сумме кредита. В Арктике это 6 млн рублей, а в ДФО в ближайшее время она будет увеличена до 9 млн рублей.

Кто может стать участником программы?

5

  • Семейная пара возрастом от 18 до 35 лет, как бездетная, так и уже обзаведшаяся потомством;
  • родитель-одиночка не старше 35 лет, имеющий ребенка в возрасте до 19 лет (в том числе усыновленного);
  • участники программ "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар";
  • профессиональные преподаватели и медицинские работники со стажем работы не менее пяти лет в государственном (или муниципальном) учреждении, расположенном в Арктической зоне;
  • участники программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов";
  • переселенцы с новых территорий РФ, находящихся в зоне СВО.

В некоторых случаях минимальный возраст участника поднят c 18 до 21 года. Это относится к участникам "гектарных" программ, а также к тем, кто берет кредит не на покупку жилья, а на его строительство. 

В каких регионах будет действовать арктическая ипотека?

6

К Арктической зоне относятся следующие регионы:

  • Мурманская область;
  • Ненецкий АО;
  • Ямало-Ненецкий АО.

Еще несколько регионов относятся к Арктике частично — своими северными землями: 

  • Республика Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ);
  • Республика Коми (городские округа Воркута, Инта и Усинск и Усть-Цилемский район);
  • Красноярский край (Норильск и Долгано-Ненецкий, Таймырский, Туруханский и частично Эвенкийский районы); 
  • Архангельская область (Архангельск, Новодвинск, городские округа Новая Земля и Северодвинск и Онежский, Приморский, Лешуконский, Пинежский районы). 

Кроме того, к Арктике относятся Чукотский автономный округ и часть Якутии, но в этих регионах уже действует дальневосточная ипотека.  

Нужно ли проживать в приобретенной квартире?

7

Нет, это не обязательно. Более того, покупать жилье с помощью арктической ипотеки могут жители любых российских регионов. Но вот зарегистрироваться в квартире придется. На это у граждан есть 270 дней с момента оформления права собственности. 

Как оформить арктическую ипотеку?

8

Нужно обратиться в один из банков, предлагающих эту программу. На данный момент их три: ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанк. Хотя, вполне возможно, в ближайшее время к ним присоединятся и другие банки, выдающие дальневосточную ипотеку.

Но прежде необходимо подобрать себе объект покупки. А сделать это может быть непросто, во-первых, потому, что жилой фонд в этих регионах довольно невелик, а во-вторых, цена квадратного метра жилья не должна быть выше средней для конкретного региона. Ее ежеквартально рассчитывает Минстрой РФ, и она может быть заметно ниже рыночной, что еще сильнее сужает круг возможностей для заемщика.

Если же подходящее жилье подобрано, можно уточнять в банке список документов, собирать их и подавать заявку. От списка документов для "классической" ипотеки "арктический" список не отличается. Потребуется паспорт, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или в другой форме) и трудовая книжка (при ее наличии).

Если кредит будет одобрен, банку потребуются документы на подобранное жилье, включая заключение оценочной компании. После этого можно выходить на сделку.

Что ожидается от программы?

9

Это одно из решений в рамках стратегии развития отечественной Арктики. Ожидается, что новая льготная ипотека поможет привлечь в регионы вечной мерзлоты некоторое количество граждан, в первую очередь специалистов профессий, востребованных в таких условиях. При этом какие абсолютные цифры устроят государство, сказать сложно. С одной стороны, есть опыт дальневосточной ипотеки. Как рассказывала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, за время ее действия 82 тыс. семей смогли приобрести или построить новое жилье на общую сумму в 360 млрд рублей. Это 3,9% от числа всех граждан, кто воспользовался той или иной программой льготной ипотеки. Меньше брали только IT-ипотеку (27 тыс., 1,3%). С другой стороны, реализация программы привела к росту площадей строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м до 4,9 млн. Поэтому программа была признана удавшейся и продлена до 2030 года, хотя изначально должна была закончиться вместе с 2024 годом. За это время прогнозируется выдать еще порядка 170 тыс. дальневосточных ипотек, по 20–25 тыс. ежегодно.

 

Евгений Мазин 

© Информационное агентство ТАСС
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