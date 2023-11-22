22 ноября, 08:30

Экспорт белорусских товаров в РФ за 9 месяцев вырос почти на 20%

По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика, за этот период страна "практически превзошла" объемы экспорта в Россию 2020 и 2021 годов

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белорусский экспорт товаров в Российскую Федерацию по итогам 9 месяцев 2023 года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, выступая в парламенте страны.

"За 9 месяцев экспорт товаров в Россию вырос на 19,7%. За этот период мы практически превзошли [объемы экспорта в РФ] 2020 и 2021 года", - отметил вице-премьер.

Он проинформировал, что второй год подряд в российском импорте растет доля белорусских товаров по таким позициям, как машины и оборудование, транспортные средства. "Рост - 6,8% при среднем значении за 2015-2022 годы в 3,7%", - уточнил Пархомчик.

Вице-премьер обратил внимание на то, что "российская промышленность имеет трудности с динамикой производства в отдельных отраслях, отмечается сокращение добычи сырьевых ресурсов". "На этом фоне темп роста экспорта белорусских товаров в Россию замедляется со 146% в январе-мае до 119,7% в январе-сентябре текущего года. Ухудшается ценовая конкурентоспособность белорусского экспорта в Россию и девальвация российского рубля", - отметил замглавы белорусского правительства.

Пархомчик заявил, что в 2024 году предусмотрено дальнейшее наращивание экспорта в Российскую Федерацию на 7% к уровню 2023 года и сохранении доли в российском импорте не ниже 9%. 

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