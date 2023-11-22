22 ноября, 08:35

У бывшего новосибирского регоператора выявили признаки преднамеренного банкротства

Компания находилась в имущественном кризисе как минимум с октября 2019 года, однако вместо разработки плана по выходу из сложного положения руководство поменяло модель ведения бизнеса

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Наличие признаков преднамеренного банкротства обнаружено у бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области компании "Экология-Новосибирск" (входит в ГК "ВИС"). Это следует из заключения арбитражного управляющего, опубликованного на сайте "Федресурс".

"На основе проведенной проверки были сделаны следующие выводы: о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО "Экология-Новосибирск". Ущерб, нанесенный компанией перечисленными в заключении сделками, составил (по предварительным оценкам конкурсного управляющего) 1 442 933 362 рублей", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что компания находилась в имущественном кризисе как минимум с октября 2019 года, однако вместо разработки плана по выходу из сложного положения руководство поменяло модель ведения бизнеса. Эта модель предполагает перераспределение прибыли в пользу аффилированной компании "ЭкоТранс-Н". "Очевидно, что задача контролирующих должника лиц состояла в первую очередь в том, чтобы такой денежный поток сверхприбыли в пользу "ЭкоТранс-Н" просуществовал как можно дольше. Звеном в решении этой задачи (сохранения денежного потока внутри группы "ВИС") было решение ООО "Экология-Новосибирск" обратиться с заявлением о собственном банкротстве, что позволило фактически "заморозить" сложившуюся практику аккумулирования денежного потока", - говорится в заключении.

ООО "Экология-Новосибирск" входит в ГК "ВИС" - российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Компания была региональным оператором по обращению с ТКО, в марте его признали банкротом. Компания была лишена статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также за нарушение схем потоков отходов. Также в середине января стало известно, что в отношении компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, "Экология-Новосибирск" перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Тогда ущерб оценивался в 30 млн рублей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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