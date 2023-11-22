Кабмин Литвы уточнил проект госбюджета на 2024 год и вернул его в Сейм

На ремонт и прокладку дорог, а также дополнительные ассигнования для сфер образования и культуры предусмотрено €157 млн

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Литвы уточнило проект государственного бюджета на 2024 год с учетом предложений Сейма (парламента) и возвращает его в законодательное собрание. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте.

"Приоритеты бюджета после уточнения не изменились. Ими остаются рост доходов населения, национальная безопасность и инвестиции", - сказала она.

В уточненном проекте предусмотрено выделение €157 млн на ремонт и прокладку дорог, а также дополнительные ассигнования для сфер образования и культуры.

С учетом этих корректив дефицит госбюджета повышается против плана (2,9%) до 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Госдолг составит 39,9% ВВП, до этого он планировался в размере 39,8%.

На ближайших заседаниях Сейма состоится второе чтение по проекту госбюджета. Его принятие планируется на 5 декабря.