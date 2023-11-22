Wildberries заменит активные заказы, пострадавшие от воды на складе в Подмосковье

Компания отмечает, что часть упаковок товаров потеряла внешний вид

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries произведет замену активных заказов, которые пострадали в результате происшествия на складе в Подмосковье - там сработала система пожаротушения, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.

"В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе 1 на складе Коледино был задет датчик системы противопожарной безопасности. В связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой", - сообщает онлайн-ретейлер.

Компания отмечает, что часть упаковок товаров потеряла внешний вид. "На активные заказы будет сделана замена. Клиентов проинформируем", - добавляет пресс-служба.

В Wildberries также указали, что по факту инцидента ведется внутреннее расследование. Всем продавцам, чьи товары пострадали в результате происшествия, будут компенсированы затраты.