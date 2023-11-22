22 ноября, 08:34

Wildberries заменит активные заказы, пострадавшие от воды на складе в Подмосковье

Компания отмечает, что часть упаковок товаров потеряла внешний вид

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries произведет замену активных заказов, которые пострадали в результате происшествия на складе в Подмосковье - там сработала система пожаротушения, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании.

"В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе 1 на складе Коледино был задет датчик системы противопожарной безопасности. В связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой", - сообщает онлайн-ретейлер.

Компания отмечает, что часть упаковок товаров потеряла внешний вид. "На активные заказы будет сделана замена. Клиентов проинформируем", - добавляет пресс-служба.

В Wildberries также указали, что по факту инцидента ведется внутреннее расследование. Всем продавцам, чьи товары пострадали в результате происшествия, будут компенсированы затраты. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация