22 ноября, 08:53

Из реактора энергоблока №1 Курской АЭС выгрузили последнюю тепловыделяющую сборку

По словам директора АЭС Александра Увакина, цель работы - удалить ядерное топливо, после чего специалисты приступят к демонтажу оборудования

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты выгрузили последнюю тепловыделяющую сборку из активной зоны реактора энергоблока №1 Курской АЭС, остановленного в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

"Завершен первый этап подготовки к выводу из эксплуатации энергоблока №1 Курской АЭС: с опережением графика выполнена выгрузка последней отработавшей тепловыделяющей сборки из активной зоны реактора. После выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве источников энергии невозможно", - сказали в пресс-службе.

Как отметил директор Курской АЭС Александр Увакин, цель работы - удалить ядерное топливо, после чего специалисты приступят к демонтажу оборудования.

Энергоблок №1 Курской АЭС остановили и перевели в режим работы "без генерации электроэнергии" в декабре 2021 года. За время эксплуатации он выработал свыше 251 млрд кВт⋅ч электроэнергии. К выгрузке отработавших тепловыделяющих сборок приступили в июле 2022 года. Часть топлива направили на "дожигание" в реакторы действующих энергоблоков №3 и №4 атомной электростанции.

Курская АЭС в составе "Росэнергоатома" входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей станции строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация