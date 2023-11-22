Из реактора энергоблока №1 Курской АЭС выгрузили последнюю тепловыделяющую сборку

По словам директора АЭС Александра Увакина, цель работы - удалить ядерное топливо, после чего специалисты приступят к демонтажу оборудования

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты выгрузили последнюю тепловыделяющую сборку из активной зоны реактора энергоблока №1 Курской АЭС, остановленного в декабре 2021 года, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

"Завершен первый этап подготовки к выводу из эксплуатации энергоблока №1 Курской АЭС: с опережением графика выполнена выгрузка последней отработавшей тепловыделяющей сборки из активной зоны реактора. После выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве источников энергии невозможно", - сказали в пресс-службе.

Как отметил директор Курской АЭС Александр Увакин, цель работы - удалить ядерное топливо, после чего специалисты приступят к демонтажу оборудования.

Энергоблок №1 Курской АЭС остановили и перевели в режим работы "без генерации электроэнергии" в декабре 2021 года. За время эксплуатации он выработал свыше 251 млрд кВт⋅ч электроэнергии. К выгрузке отработавших тепловыделяющих сборок приступили в июле 2022 года. Часть топлива направили на "дожигание" в реакторы действующих энергоблоков №3 и №4 атомной электростанции.

Курская АЭС в составе "Росэнергоатома" входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей станции строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.