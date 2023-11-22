22 ноября, 08:52

Саратовская облдума приняла бюджет региона на 2024 год

Прогнозируемый дефицит региональной казны составит 200 млн рублей при доходах в 154,7 млрд рублей

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы на заседании приняли в двух чтениях бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Прогнозируемый дефицит региональной казны в 2024 году составит 200 млн рублей при доходах в 154,7 млрд рублей.

"Доходная часть областного бюджета составит в следующем году 154,7 млрд рублей, что на четверть превышает первоначально утвержденный бюджет текущего года. На исполнение расходных обязательств области предусмотрено 154,9 млрд рублей", - сказала министр финансов области Ирина Бегинина.

По ее словам, налоговые и иные обязательные платежи в областной бюджет прогнозируются на 2024 год в объеме 108,8 млрд рублей, на 2025 - 113,9 млрд рублей, на 2026 - 120,3 млрд рублей.

Как отметила министр, бюджет 2024 года будет ориентирован на социальную сферу. Из общего объема расходов на отрасль социальной сферы приходится более 60% - 95,1 млрд рублей. "Ассигнования на нее за счет областных средств предусмотрены с ростом на 9,4% к первоначальному бюджету 2023 года. Опережающими темпами будут расти расходы на образование, культуру и спорт", - сказала Бегинина, добавив, что все действующие меры социальной поддержки будут сохранены.

Министр подчеркнула, что с 2022 года регион впервые избавился от коммерческих кредитов, по итогам 2023 года планируется сохранить эту тенденцию. По ее словам, в проекте бюджета на 2024 год также не предусмотрены банковские заимствования. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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