ОАК сообщила о планах произвести до 2030 года 270 самолетов МС-21

Кроме того, планируется произвести до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. 270 российских самолетов МС-21 планируется произвести до 2030 года, говорится в презентации заместителя генерального директора "Яковлева" Олега Нестерова, которая была показана на Московской авиационной неделе в МАИ.

Как следует из его презентации, также до 2030 года планируется произвести до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214. Более того, планируется построить еще 70 самолетов Ил-114.

При этом полностью российский самолет МС-21 с отечественными системами будет изготовлен в 2024 году. Сейчас необходимо заместить еще 36 систем самолета, включая вспомогательную силовую установку, топливные и гидравлические системы. 33 системы уже находятся на стадии испытаний. Похожие данные и у самолета SJ 100: там необходимо заменить 37 систем, и все они уже находятся на стадии испытаний.