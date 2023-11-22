22 ноября, 08:56,
обновлено 22 ноября, 09:12

ОАК сообщила о планах произвести до 2030 года 270 самолетов МС-21

Кроме того, планируется произвести до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. 270 российских самолетов МС-21 планируется произвести до 2030 года, говорится в презентации заместителя генерального директора "Яковлева" Олега Нестерова, которая была показана на Московской авиационной неделе в МАИ.

Как следует из его презентации, также до 2030 года планируется произвести до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214. Более того, планируется построить еще 70 самолетов Ил-114.

При этом полностью российский самолет МС-21 с отечественными системами будет изготовлен в 2024 году. Сейчас необходимо заместить еще 36 систем самолета, включая вспомогательную силовую установку, топливные и гидравлические системы. 33 системы уже находятся на стадии испытаний. Похожие данные и у самолета SJ 100: там необходимо заменить 37 систем, и все они уже находятся на стадии испытаний. 

Теги:
Россия
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