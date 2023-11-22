Генсек правящей партии Грузии выступил против введения запрета на экспорт продукции в РФ

Вместе с тем Каха Каладзе напомнил, что республика не может позволить себе сотрудничать с компаниями, подпавшими под международные рестрикции

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что введение запрета на экспорт грузинской продукции в РФ навредит самой республике.

"Зачем нужно запрещать туристу приезжать в Грузию и тратить деньги или ограничивать в чем-то продукцию, произведенную в Грузии и не выносить ее на тот же российский рынок? Почему мы должны ограничивать все это? Кого мы этим ограничиваем? Самих себя и опять ставим в сложное положение крестьянина", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

Политик еще раз напомнил, что республика не планирует вводить санкции против РФ, однако также не может позволить себе, к примеру, сотрудничать с компаниями, подпавшими под международные рестрикции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.