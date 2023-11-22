22 ноября, 09:20
Наука

В России студенты создали около 13 тыс. стартапов с помощью федерального проекта

При этом через грантовую поддержку проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" за год прошло 100 тыс. человек, сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 13 тыс. студенческих стартапов создано за минувший год в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Об этом сообщила на Всероссийском форуме технологического предпринимательства заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

"Через тренинги и деловые игры прошло более 200 тысяч человек. Через грантовую поддержку прошло 100 тысяч человек. Около 13 тысяч стартапов уже создано, и некоторые из них начали какое-то производство", - рассказала Кирьянова.

По словам замминистра, предыдущий форум в прошлом году был "пробным". "Хотя <...> у нас уже и на тот момент были какие-то результаты. Но прошел год. И на самом деле, эта "воронка" стала довольно большой, это стало популярно", - отметила Кирьянова.

Всероссийский форум технологического предпринимательства проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития. Форум является ключевым мероприятием федерального проекта.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Он реализуется Минобрнауки РФ при участии ведущих институтов развития страны. За 2022-2023 годы проект охватил 78 российских регионов.

По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022-2023 годах 2 500 проектов получают по 1 млн рублей. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций, по ней государство возвращает до 50% средств, вложенных в университетский стартап. 

Теги:
Россия
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